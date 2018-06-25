Мін'юст заарештував літак Харківського авіазаводу для відшкодування боргів із зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Для стягнення заборгованості з найбільшого в Україні боржника з виплати заробітної плати – Харківського державного авіаційного виробничого підприємства – державними виконавцями описано та арештовано літак АН-24Т. Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, про це заявила заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, презентуючи результати роботи регіональних управлінь ДВС, передає УНН.
"Сьогодні ми спостерігаємо грубі порушення підприємствами трудових прав людей. Міністерство юстиції вживатиме всіх заходів для ліквідації їхньої заборгованості перед своїми працівниками", - сказала Глущенко.
За її словами, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство має борг перед своїми працівниками у розмірі 74,3 млн грн. Підприємство лідирує в оприлюдненому Міністерством юстиції рейтингу найбільших боржників з виплат зарплат.
Глущенко додала, що з початку року органами ДВС стягнуто понад 204 млн грн заборгованості по зарплаті, при цьому заборгованість повністю погашено відносно 15,9 тисячі працівників.
Як повідомляв УНН, держава стягнула на користь з дітей 1,7 млрд грн аліментів з батьків, які заборгували виплати. Про це сьогодні сказав міністр юстиції України Павло Петренко під час звіту уряду за 2017 рік у Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики.