Минюст с начала года взыскал более 225 млн грн долгов по зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Исполнительная служба Министерства юстиции Украины с начала года взыскала 225,3 млн грн задолженности по выплате заработной платы. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает корреспондент УНН.
"С начала года было взыскано 225,3 млн грн задолженности по заработной плате. Это уже на 42 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала она.
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Глущенко отметили, что задолженность была полностью погашена относительно 17,5 тыс. человек.
Напомним, Минюст арестовал самолет Харьковского авиазавода для возмещения долгов по зарплате.