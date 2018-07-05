Минюст с начала года взыскал более 225 млн грн долгов по зарплате

"С начала года было взыскано 225,3 млн грн задолженности по заработной плате. Это уже на 42 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала она.

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Глущенко отметили, что задолженность была полностью погашена относительно 17,5 тыс. человек.

Напомним, Минюст арестовал самолет Харьковского авиазавода для возмещения долгов по зарплате.