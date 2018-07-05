Мін’юст з початку року стягнув понад 225 млн грн боргів із зарплати

“З початку року було стягнуто 225,3 млн грн заборгованості по заробітній платі. Це вже на 42 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року”, — сказала вона.

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Глущенко зазначили, що заборгованість була повністю погашена щодо 17,5 тис. працівників.

Нагадаємо, Мін'юст заарештував літак Харківського авіазаводу для відшкодування боргів із зарплати.