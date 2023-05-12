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Минюст выявил около 250 человек в Украине, владеющих российскими активами

Минюст выявил около 250 человек в Украине, владеющих российскими активами

Киев • УНН

 • 853223 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине выявлено около 250 человек, которые имеют российские активы. Об этом во время брифинга сообщила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам директора, взимать активы подсанкционных лиц возможно тогда, когда к этим лицам после 24.05.2022 применена санкция блокировки. Она пояснила, что именно тогда вступили в силу изменения в закон о санкциях, где ввели новый вид санкций - в виде взыскания активов с подсанкционного лица.

Цитата

«Если говорить статистически, то на сегодня у нас есть 27 решений СНБО после 24.05.2022, которыми применены санкции блокировки в отношении около 6 800 лиц. Это юридические и физические лица. Выявленные активы на сегодня - где-то 230-250 человек. Это активы, которые могут означать и большой бизнес, а могут быть и совсем маленькие активы, но о них есть информация в реестрах. И поэтому мы также смотрим в ту сторону, поскольку это подсанкционное лицо, которое имеет актив, который при наличии будет взыскан в доход государства Украина.

Поэтому если говорить о каких-то значительных группах, то мы на сегодня имеем ориентировочно информацию о 30-50 активах, которые можно назвать значительными, и в отношении владельцев которых применена санкция блокировки. Количество лиц, о которых, по состоянию на сегодня Минюст имеет информацию о наличии активов, составляет около 230-250 человек», - сообщила она.

Директор добавила, что на сегодня Минюстом подано 20 исков. Из них удовлетворено 19 и 17 вступили в силу.

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