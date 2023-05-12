Минюст выявил около 250 человек в Украине, владеющих российскими активами

Детали

По словам директора, взимать активы подсанкционных лиц возможно тогда, когда к этим лицам после 24.05.2022 применена санкция блокировки. Она пояснила, что именно тогда вступили в силу изменения в закон о санкциях, где ввели новый вид санкций - в виде взыскания активов с подсанкционного лица.

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«Если говорить статистически, то на сегодня у нас есть 27 решений СНБО после 24.05.2022, которыми применены санкции блокировки в отношении около 6 800 лиц. Это юридические и физические лица. Выявленные активы на сегодня - где-то 230-250 человек. Это активы, которые могут означать и большой бизнес, а могут быть и совсем маленькие активы, но о них есть информация в реестрах. И поэтому мы также смотрим в ту сторону, поскольку это подсанкционное лицо, которое имеет актив, который при наличии будет взыскан в доход государства Украина.

Поэтому если говорить о каких-то значительных группах, то мы на сегодня имеем ориентировочно информацию о 30-50 активах, которые можно назвать значительными, и в отношении владельцев которых применена санкция блокировки. Количество лиц, о которых, по состоянию на сегодня Минюст имеет информацию о наличии активов, составляет около 230-250 человек», - сообщила она.

Директор добавила, что на сегодня Минюстом подано 20 исков. Из них удовлетворено 19 и 17 вступили в силу.

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