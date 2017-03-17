Минюст назначил и.о. директора люстрационного департамента и снова объявил конкурс

"Исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации назначена Анастасия Задорожная, которая до этого работала в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве добавили, что объявили повторный конкурс на вакантные должности директора Департамента по вопросам люстрации и его заместителей.

Напомним, конкурсная комиссия не смогла определить победителя на директора люстрационного департамента.