Минюст назначил и.о. директора люстрационного департамента и снова объявил конкурс
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство юстиции назначило Анастасию Задорожную исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации и объявило повторный конкурс на замещение этой должности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации назначена Анастасия Задорожная, которая до этого работала в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента", - говорится в сообщении.
Кроме того, в министерстве добавили, что объявили повторный конкурс на вакантные должности директора Департамента по вопросам люстрации и его заместителей.
Напомним, конкурсная комиссия не смогла определить победителя на директора люстрационного департамента.