Мін’юст призначив в.о. директора люстраційного департаменту і знову оголосив конкурс
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство юстиції призначило Анастасію Задорожну виконувачем обов’язків директора департаменту з питань люстрації та оголосив повторний конкурс на заміщення цієї посади, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Виконуючим обов’язки директора департаменту з питань люстрації призначено Анастасію Задорожну, яка до цього працювала у відділі правового забезпечення та науково-аналітичної роботи даного департаменту", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у міністерстві додали, що оголосили повторний конкурс на вакантні посади директора Департаменту з питань люстрації та його заступників.
Нагадаємо, конкурсна комісія не змогла визначити переможця на директора люстраційного департаменту.