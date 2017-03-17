Мін’юст призначив в.о. директора люстраційного департаменту і знову оголосив конкурс

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство юстиції призначило Анастасію Задорожну виконувачем обов’язків директора департаменту з питань люстрації та оголосив повторний конкурс на заміщення цієї посади, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Виконуючим обов’язки директора департаменту з питань люстрації призначено Анастасію Задорожну, яка до цього працювала у відділі правового забезпечення та науково-аналітичної роботи даного департаменту", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у міністерстві додали, що оголосили повторний конкурс на вакантні посади директора Департаменту з питань люстрації та його заступників.

Нагадаємо, конкурсна комісія не змогла визначити переможця на директора люстраційного департаменту.

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