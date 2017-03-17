Мін’юст призначив в.о. директора люстраційного департаменту і знову оголосив конкурс

"Виконуючим обов’язки директора департаменту з питань люстрації призначено Анастасію Задорожну, яка до цього працювала у відділі правового забезпечення та науково-аналітичної роботи даного департаменту", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у міністерстві додали, що оголосили повторний конкурс на вакантні посади директора Департаменту з питань люстрації та його заступників.

Нагадаємо, конкурсна комісія не змогла визначити переможця на директора люстраційного департаменту.