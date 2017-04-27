Минюст должен был обеспечить немедленное внедрение реестра е-деклараций - Н.Корчак
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министерство юстиции Украины должно было обеспечить немедленное внедрение реестра электронных деклараций. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, передает УНН.
"Еще в августе 2015 года Кабмин принял распоряжение, согласно которому Министерство юстиции обязывалось обеспечить немедленное внедрение реестра е-деклараций", - сказала Н.Корчак.
По ее словам, техническое задание разрабатывал Всемирный банк, а в рамках технической помощи был проведен тендер, в ходе которого была выбрана фирма "Миранда", которая разрабатывала соответствующий реестр.
При этом она подчеркнула, что тендер проводил Минюст.
"НАПК не имеет никакого отношения к средствам, которые были выделены правительством на разработку реестра е-деклараций. В частности, все цифры, которые сейчас озвучиваются в прессе, это суммы названы разработчиками. То есть НАПК не имело и не имеет никакого отношения к техническому заданию", - подчеркнула Н.Корчак.
Она также отметила, что не владеет информацией о том, сколько средств было выделено на разработку реестра е-деклараций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минюст инициирует перезагрузку НАПК