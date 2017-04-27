Мін'юст мав забезпечити негайне впровадження реєстру е-декларацій – Н.Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністерство юстиції України повинне було забезпечити негайне впровадження реєстру електронних декларацій. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, передає УНН.
“Ще у серпні 2015 року Кабмін прийняв розпорядження, згідно з яким Міністерство юстиції зобов’язувалося забезпечити негайне впровадження реєстру е-декларацій”, — сказала Н.Корчак.
За її словами, технічне завдання розробляв Світовий банк, а в рамках технічної допомоги був проведений тендер, в ході якого була обрана фірма “Міранда”, яка розробляла відповідний реєстр.
При цьому вона наголосила, що тендер проводив Мін'юст.
“НАЗК не має жодного відношення до коштів, які були виділені урядом на розробку реєстру е-декларацій. Зокрема, всі цифри, які нині озвучуються у пресі, це суми названі розробниками. Тобто НАЗК не мало і не має жодного відношення до технічного завдання”, — підкреслила Н.Корчак.
Вона також зазначила, що не володіє інформацією про те, скільки коштів було виділено на розробку реєстру е-декларацій.
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