Минус 26 тыс. кубометров российского топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в смоленской области - источники

В смоленской области рф ночью дроны СБУ поразили две нефтебазы. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов там начался масштабный пожар. Об этом УНН сообщили свои источники.

Детали

Этой ночью "роснефть" недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах ярцево и роздорово Смоленской обл. рф. По данным источников УНН, этот "хлопок" устроили дроны СБУ.

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки". После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", - отметил источник.

Спутниковые снимки подтверждают сильный пожар на нефтебазе в смоленской области рф