За прошедшие сутки возросла боевая активность боевиков в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Активность боевых действий выросла за прошедшие сутки, количество обстрелов возросло и достигло отметки 62. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в очередной раз выросла боевая активность противника. Количество обстрелов возросло и достигло отметки 62. На всех трех направлениях враг широко применял минометы и бронетехнику, а на луганском и донецком обстрелял силы АТО из артиллерии", - заявил он.
Напомним, за прошедшие сутки погиб один украинский военнослужащий.