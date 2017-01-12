За прошедшие сутки возросла боевая активность боевиков в зоне АТО

"За прошедшие сутки в очередной раз выросла боевая активность противника. Количество обстрелов возросло и достигло отметки 62. На всех трех направлениях враг широко применял минометы и бронетехнику, а на луганском и донецком обстрелял силы АТО из артиллерии", - заявил он.

Напомним, за прошедшие сутки погиб один украинский военнослужащий.