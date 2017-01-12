Минулої доби зросла бойова активність бойовиків в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Активність бойових дій зросла минулої доби, кількість обстрілів зросла і досягла відмітки 62. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Минулої доби вчергове зросла бойова активність противника. Кількість обстрілів зросла і досягла відмітки 62. На всіх трьох напрямках ворог широко застосовував міномети та бронетехніку, а на Луганському та Донецькому обстріляв сили АТО з артилерії", - заявив він.
Нагадаємо, минулої доби загинув один український військовослужбовець.