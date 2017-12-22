За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, двое получили ранения

Боевики вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” на разных участках линии соприкосновения продолжали применять запрещенные Минскими договоренностями тяжелые минометы и танки.

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“На Луганском направлении, во второй половине дня, в сторону наших защитников у Крымского стрелял вражеский снайпер, а около полуночи вокруг этого населенного пункта боевики открыли огонь из минометов различных калибров. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов захватчики нарушали перемирие на подступах к Светлодарска. На Донецком направлении горячее было недалеко Песков. Сначала оккупанты вели огонь по нашим защитникам из минометов 82-го калибра, гранатометов и пулеметов, а затем усилили давление и применили танковое вооружение и 120-мм минометы. Кроме того, из тяжелого миномета противник обстреливал подступы к Водяного, что на Приазовье. На других участках нашей обороны неспокойно в пригороде Авдеевки и вблизи Каменки, где враг неоднократно вел огонь по украинским укреплениях с минометов и пехотного вооружения”, - говорится в сообщении пресс-центр штаба АТО.

Также отмечается, что при необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный огневой ответ.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что опасность эскалации со стороны агрессора растет, но Украина готова к любому сценарию.