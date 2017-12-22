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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Минулої доби у зоні проведення АТО, бойовики 16 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень, передає  УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення

Бойовики збройних формувань так званих “Л/ДНР” на різних ділянках лінії зіткнення продовжували застосовувати заборонені Мінськими домовленостями важкі міномети і танки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Турчинов: Росія вивела офіцерів із СЦКК, щоб перейти до активізації військових дій

“На Луганському напрямку, в другій половині доби, у бік наших захисників біля Кримського стріляв ворожий снайпер, а близько опівночі довкола цього населеного пункту бойовики відкрили вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники порушували перемир’я на підступах до Світлодарська. На Донецькому напрямку найгарячіше було неподалік Пісків. Спочатку окупанти вели вогонь по наших оборонцях з мінометів 82-го калібру, гранатометів і кулеметів, а згодом посилили тиск і застосували танкове озброєння та 120-мм міномети. Крім того, з важкого міномету противник обстрілював підступи до Водяного, що на Приазов’ї. На інших ділянках нашої оборони неспокійно у передмісті Авдіївки та поблизу Кам’янки, де ворог неодноразово вів вогонь по українських укріпленнях із мінометів та піхотного озброєння”, — йдеться у повідомленні прес-центр штабу АТО.

Також зазначається, що за потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну вогневу відповідь.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявляє, що небезпека ескалації з боку агресора зростає, але Україна готова до будь-якого сценарію.

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