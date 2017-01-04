За прошедшие сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены двое украинских военнослужащих, погибших нет. Об этом в среду сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших военнослужащих не было, но двое наших бойцов получили ранения", - сообщил А.Мотузяник.
Напомним, за минувшие сутки, с 2 на 3 января, в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен .