Минулої доби в зоні АТО поранено двох українських військових

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців не було, але двоє наших бійців зазнали поранень", - повідомив О.Мотузяник.

Нагадаємо, минулої доби, з 2 на 3 січня, в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений.