Минулої доби в зоні АТО поранено двох українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено двох українських військовослужбовців, загиблих немає. Про це у середу сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців не було, але двоє наших бійців зазнали поранень", - повідомив О.Мотузяник.
Нагадаємо, минулої доби, з 2 на 3 січня, в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений.