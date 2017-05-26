За прошедшие сутки в зоне АТО были ранены пятеро украинских военных

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, пятеро военнослужащих получили ранения и боевые травмы", - сообщил он.

Напомним, за минувшие сутки пророссийские бандформирования 57 раз открывал огонь по подразделениям сил АТО.

Как сообщал УНН, 25 мая, террористы открыли огонь по жилым кварталам Красногоровки, повреждено здание медучреждения и школу.