За прошедшие сутки в зоне АТО были ранены пятеро украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. За сутки прошедшая в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинской армии не было, пять военнослужащих украинской армии получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, пятеро военнослужащих получили ранения и боевые травмы", - сообщил он.
Напомним, за минувшие сутки пророссийские бандформирования 57 раз открывал огонь по подразделениям сил АТО.
Как сообщал УНН, 25 мая, террористы открыли огонь по жилым кварталам Красногоровки, повреждено здание медучреждения и школу.