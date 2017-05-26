Минулої доби в зоні АТО було поранено п’ятьох українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. За добу що минула в наслідок бойових дій у зоні АТО загиблих у лавах української армії не було, п’ять військовослужбовців української армії зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу в наслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, п’ятеро військовослужбовців отримали поранення та бойові травмування", - повідомив він.
Нагадаємо, минулої доби проросійські бандформування 57 разів відкривав вогонь по підрозділах сил АТО.
Як повідомляв УНН, 25 травня, терористи відкрили вогонь по житловим кварталам Красногорівки, пошкоджено будівлю медзакладу та школу.