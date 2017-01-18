За прошедшие сутки в Авдеевской промзоне произошло три крупных перестрелки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении в Авдеевской промзоне между силами АТО и боевиками произошло три перестрелки общей продолжительностью 6 часов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"В Авдеевской промзоне вчера было три крупных перестрелки между силами АТО и противником - утром, днем и вечером. Каждая из них длилась 2 часа. Также оккупанты провели мощные обстрелы наших позиций в Зайцево, Троицком Ясиноватского района и в донецком аэропорту. Тяжелое вооружение противник не применял. На Светлодарской дуге и в Новолуганское вчера было тихо ", - сказал он.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении вчера произошло 9 вражеских обстрелов.
Напомним, за минувшие сутки ни один украинский военный не погиб и не получил ранений.