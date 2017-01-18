За прошедшие сутки в Авдеевской промзоне произошло три крупных перестрелки

"В Авдеевской промзоне вчера было три крупных перестрелки между силами АТО и противником - утром, днем ​​и вечером. Каждая из них длилась 2 часа. Также оккупанты провели мощные обстрелы наших позиций в Зайцево, Троицком Ясиноватского района и в донецком аэропорту. Тяжелое вооружение противник не применял. На Светлодарской дуге и в Новолуганское вчера было тихо ", - сказал он.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении вчера произошло 9 вражеских обстрелов.

Напомним, за минувшие сутки ни один украинский военный не погиб и не получил ранений.