Минулої доби в авдіївській промзоні відбулося три великі перестрілки

“В авдіївській промзоні вчора було три великих перестрілки між силами АТО та противником — вранці, вдень та ввечері. Кожна з них тривала дві години. Також окупанти здійснили потужні обстріли наших позицій у Зайцевому, Троїцькому Ясинуватського району та в донецькому аеропорту. Важке озброєння противник не застосовував. На Світлодарській дузі та в Новолуганському вчора було тихо”, — сказав він.

Усього за минулу добу на донецькому напрямку вчора сталося 9 ворожих обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби жоден український військовий не загинув та не зазнав поранень.