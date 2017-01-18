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Минулої доби в авдіївській промзоні відбулося три великі перестрілки

Минулої доби в авдіївській промзоні відбулося три великі перестрілки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку в авдіївській промзоні між силами АТО та бойовиками відбулось три перестрілки загальною тривалістю у шість годин. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“В авдіївській промзоні вчора було три великих перестрілки між силами АТО та противником — вранці, вдень та ввечері. Кожна з них тривала дві години. Також окупанти здійснили потужні обстріли наших позицій у Зайцевому, Троїцькому Ясинуватського району та в донецькому аеропорту. Важке озброєння противник не застосовував. На Світлодарській дузі та в Новолуганському вчора було тихо”, — сказав він.

Усього за минулу добу на донецькому напрямку вчора сталося 9 ворожих обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби жоден український військовий не загинув та не зазнав поранень.

Українські Національні Новини

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