За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение, еще один - боевое травмирование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили пять обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранение, еще один - боевое травмирование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.
“На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки. На Луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел наших укреплений неподалеку Станицы Луганской, а с 82 мм минометов и зенитной установки — вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы враг применил по защитниках Луганского”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Ещё один наш военный получил боевое травмирование. Оба пострадавших оперативно доставлены в лечебные учреждения и получили необходимую медицинскую помощь.