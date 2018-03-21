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Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, ще один отримав бойове травмування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили п’ять обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, ще один отримав бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” продовжують обстрілювати позиції сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.

“На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Піски. Також, з гранатометів та протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл наших укріплень неподалік Станиці Луганської, а з 82 мм мінометів та зенітної установки — поблизу Троїцького. Крім того, 82 мм міномети ворог застосував по захисниках Луганського”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець зазнав поранення. Ще один наш військовий отримав бойове травмування. Обидва постраждалі оперативно доставлені до лікувальних закладів та отримали необхідну медичну допомогу.

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