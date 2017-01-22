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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 19 тыс. человек

Киев • УНН

 • 7958 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. За прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 19,3 тысячи человек и 3 500 транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Всего за прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли:

"Майорское" - 4905 человек и 715 транспортных средств;

"Марьинка" - 5470 человек и 1210 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3735 человек и 875 транспортных средств;

"Гнутово" - 2295 человек и 605 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 2835 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 120/100; "Марьинка" - 150/130; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 100/40.

Как сообщал УНН, в Генштабе поддержали намерения ОБСЕ по круглосуточному наблюдению в зоне АТО.

Украинские Национальные Новости

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