Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло понад 19 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 19,3 тисячі осіб та 3,5 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули:
“Майорське” — 4905 осіб та 715 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 5470 осіб та 1210 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 3735 осіб та 875 транспортних засобів;
“Гнутове” — 2295 осіб та 605 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 2835 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 120/100; “Мар’їнка” — 150/130; “Новотроїцьке” — 30/50; “Гнутове” — 100/40.
Як повідомляв УНН, у Генштабі підтримали наміри ОБСЄ щодо цілодобового спостереження в зоні АТО.