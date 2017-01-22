Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло понад 19 тис. осіб

Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули:

“Майорське” — 4905 осіб та 715 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5470 осіб та 1210 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3735 осіб та 875 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2295 осіб та 605 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 2835 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 120/100; “Мар’їнка” — 150/130; “Новотроїцьке” — 30/50; “Гнутове” — 100/40.

Як повідомляв УНН, у Генштабі підтримали наміри ОБСЄ щодо цілодобового спостереження в зоні АТО.