За прошедшие сутки боевики выпустили 140 мин на луганском направлении

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123815 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183031 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133330 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126685 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118719 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106616 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107635 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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За прошедшие сутки боевики выпустили 140 мин на луганском направлении

За прошедшие сутки боевики выпустили 140 мин на луганском направлении

Киев  •  УНН

 • 10754 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Боевики за прошедшие сутки выпустили более 140 мин на луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Боевые действия на луганском направлении вчера велись в Новоайдарском и Попаснянском районах. Горячими точками были Троицкое, окрестности Попасной и Крымское. И днем, и ночью оккупанты на этих рубежах широко применяли минометы, при этом выпустили в течение суток более 140 минометных снарядов ", - сказал он.

Также, по его словам, после захода солнца враг провел эпизодические артиллерийские обстрелы, при этом выпустил 8 снарядов в сторону Новозвановки и Крымского.

Между тем, в Станично-Луганском районе вчера было абсолютно спокойно.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 25 вражеских обстрелов, из них 15 с применением тяжелого оружия.

Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий четверо украинских бойцов получили ранения .

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