За прошедшие сутки боевики выпустили 140 мин на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Боевики за прошедшие сутки выпустили более 140 мин на луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Боевые действия на луганском направлении вчера велись в Новоайдарском и Попаснянском районах. Горячими точками были Троицкое, окрестности Попасной и Крымское. И днем, и ночью оккупанты на этих рубежах широко применяли минометы, при этом выпустили в течение суток более 140 минометных снарядов ", - сказал он.
Также, по его словам, после захода солнца враг провел эпизодические артиллерийские обстрелы, при этом выпустил 8 снарядов в сторону Новозвановки и Крымского.
Между тем, в Станично-Луганском районе вчера было абсолютно спокойно.
Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 25 вражеских обстрелов, из них 15 с применением тяжелого оружия.
Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий четверо украинских бойцов получили ранения .