За прошедшие сутки боевики выпустили 140 мин на луганском направлении

"Боевые действия на луганском направлении вчера велись в Новоайдарском и Попаснянском районах. Горячими точками были Троицкое, окрестности Попасной и Крымское. И днем, и ночью оккупанты на этих рубежах широко применяли минометы, при этом выпустили в течение суток более 140 минометных снарядов ", - сказал он.

Также, по его словам, после захода солнца враг провел эпизодические артиллерийские обстрелы, при этом выпустил 8 снарядов в сторону Новозвановки и Крымского.

Между тем, в Станично-Луганском районе вчера было абсолютно спокойно.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 25 вражеских обстрелов, из них 15 с применением тяжелого оружия.

Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий четверо украинских бойцов получили ранения .