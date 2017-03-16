Минулої доби бойовики випустили 140 мін на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Бойовики минулої доби випустили понад 140 мін на луганському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Бойові дії на луганському напрямку вчора велися у Новоайдарському та Попаснянському районах. Найгарячішими точками були Троїцьке, околиці Попасної і Кримське. І вдень, і вночі окупанти на цих рубежах широко застосовували міномети, при цьому випустили впродовж доби понад 140 мінометних снарядів”, — сказав він.
Також, за його словами, після заходу сонця ворог провів епізодичні артилерійські обстріли, при цьому випустив 8 снарядів в бік Новозванівки і Кримського.
Тим часом, у Станично-Луганському районі вчора було абсолютно спокійно.
Всього минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів, з них 15 із застосуванням важкої зброї.
Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій четверо українських бійців зазнали поранень.