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Минулої доби бойовики випустили 140 мін на луганському напрямку

Минулої доби бойовики випустили 140 мін на луганському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Бойовики минулої доби випустили понад 140 мін на луганському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Бойові дії на луганському напрямку вчора велися у Новоайдарському та Попаснянському районах. Найгарячішими точками були Троїцьке, околиці Попасної і Кримське. І вдень, і вночі окупанти на цих рубежах широко застосовували міномети, при цьому випустили впродовж доби понад 140 мінометних снарядів”, — сказав він.

Також, за його словами, після заходу сонця ворог провів епізодичні артилерійські обстріли, при цьому випустив 8 снарядів в бік Новозванівки і Кримського.

Тим часом, у Станично-Луганському районі вчора було абсолютно спокійно.

Всього минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів, з них 15 із застосуванням важкої зброї.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій четверо українських бійців зазнали поранень.

Українські Національні Новини

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