В прошлом году Госгеонедра выдали спецразрешений на более чем 2 млрд грн

“Поступление средств от продажи и предоставления специальных разрешений за 2017 превысило 2 млрд 19 млн грн. Превышение доходной части скало более 1,6 млрд грн, по сравнению с показателем 2016 года”, - отметил он.

Как уточнил Кирилюк, в 2017 году было выдано 789 разрешений, из них с целью геологического изучения полезных ископаемых — 557, с целью добычи — 332.

Кроме того, Госгеонедра продали в 2017 году геологической информации на 32 млн грн, что вдвое больше, чем в 2016 году (на 16 млн грн).

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие трех специальных разрешений, выданных НАК “Нафтогаз Украины” на пользование недрами в трех областях Украины.