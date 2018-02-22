Минулого року Держгеонадра видали спецдозволів на понад 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Надходження коштів від продажу та надання спецдозволів на користування надрами за 2017 рік перевищило 2 млрд 19 млн грн. Про це повідомив під час підсумкової прес-конференції т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк, передає УНН.
“Надходження коштів відпродажу та надання спецдозволів за 2017 рік перевищило 2 млрд 19 млн грн. Перевищення доходної частини скало більш як 1,6 млрд грн, порівняно із показником 2016 року”, — зауважив він.
Як уточнив Кирилюк, у 2017 році було видано 789 дозволів, із них з метою геологічного вивчення корисних копалин — 557, з метою видобування — 332.
Крім того, Держгеонадра продали у 2017 році геологічної інформації на 32 млн грн, що удвічі більше, ніж у 2016 році (на 16 млн грн).
Нагадаємо, Державна служба геології та надр України призупинила дію трьох спецдозволів, виданих НАК “Нафтогаз України” на користування надрами в трьох областях України.