Прошлый год оказался неудачным для агрохолдингов Украины

Большинство крупных агрохолдингов потеряли прибыль.

Среднее значение EBITDA в 2018 году в сегменте публичных агрохолдингов уменьшилось на 17 млн долл., по сравнению с 2017 годом — с 88,1 до 71,1 млн долл.

К примеру, EBITDA агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” уменьшилась с 459 млн долл. до 450, агрохолдига “Кернел” — с 319,2 до 222,5 млн долл., агрохолдинга “Astarta” — с 144,3 до 65,1 млн долл.

С 12 публичных агрохолдингов улучшить EBITDA удалось лишь “IMC”, “Agroton”, “AGROGENERATION” и “AGROMINO”.

“Хотя EBITDA является абсолютно общим показателем, он широко используется в финансовом анализе. EBITDA не позволяет делать конкретных выводов о прибыльности определенной компании, однако ретроспективный взгляд на этот показатель дает понимание, куда движется компания именно с точки зрения динамики ее экономической деятельности”, — пояснили в УКАБ.

Специалисты убеждены, что вероятные первопричины ухудшения финансового показателя следует искать внутри отрасли и на международных товарных рынках.

“Спад мог быть обусловлен такими факторами как высокая конкуренция, неблагоприятная ценовая конъюнктура, рост цен на сырье, производственные ресурсы и т.д.”, — отмечают в УКАБ.

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Более того, в прошлом году возросло среднее значение коэффициента долговой нагрузки (отношение совокупного долга к совокупным активам компании — ред.) у таких компаний, как “Кернел”, “IMC”, “Agro Liga”, “Astarta”, “Avangard”, "Milkland“. Зато, среднее значение показателя упало в таких агрохолдингов, как “Agroton”, “AGROGENERATION”, “Мироновский хлебопродукт”, “KSG”.

В общем по рынку среднее значение коэффициента долговой нагрузки возросло с 38% в 2017 году до 41% в 2018 году.

Чистая прибыль подавляющего большинства публичных аграрных компаний в 2018 году существенно упала.

Речь идет о агрохолдинге “Мироновский хлебопродукт” — с 230 млн долл. в 2017 году до 128 млн долл. в 2018 году, “Кернел” — с 178,6 до 62,1 млн долл., “Ovostar” — с 22,9 к 17,5 млн долл., “KSG” — с 900 тыс. долл. до 300 тыс. долл. и другие.

Кроме того, более половины публичных аграрных холдингов в 2018 году сократили свою маржу прибыли (рентабельность).

За год уменьшился в целом земельный банк агрохолдингов — с 5,95 млн га до 5,62 млн га.

“Если рассматривать сегмент 15-ти крупнейших украинских агрохолдингов, то на конец 2018 года их совокупный земельный банк равен 3,2 млн га. Это на 4% меньше, чем по состоянию на конец 2017 (3,34 млн га) ”, - уточнили в УКАБ.

Эксперты связывают уменьшение земельного банка с сокращением количества агрохолдингов — с 93 до 85 в год. Речь идет о вертикально-интегрированных компаниях.

“Неизвестно, что именно вызвало такое сокращение. Это может свидетельствовать о том, что украинский агробизнес действительно является конкурентной средой и компания может расти, оставаясь при этом эффективной, только до определенного предела”, - считают в УКАБ.

Как сообщал УНН, украинские агропредприятия пользуются поддержкой государства (дотации). Впрочем, их размер ничтожно мал фоне государственной поддержки в странах ЕС, с которыми Украина конкурирует на международных рынках.

В 2016 году дотации на аграрное производство в 28 странах ЕС в целом составляли 52,6 млрд евро или по 2 млрд евро в среднем на страну. Украинские же аграрии в 2017 году от государства получили в общей сложности 6 млрд грн, что в 10 раз меньше, чем в европейской стране.

Как отмечал ранее заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов, тот факт, что украинские производители в условиях скудной господдержки умудряются конкурировать с другими странами и еще как-то зарабатывать — больше похоже на чудо.

Напомним, Украина вошла в ТОП мировых экспортеров курятины. Хотя еще пять лет назад страна была зависима от импорта этого продукта. Крупнейший производитель и экспортер страны — компания “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба).