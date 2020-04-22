Минцифры хочет полностью заменить бумажные паспорта и ID-карты на электронные

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 33121 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78443 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101649 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127930 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128631 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171878 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121655 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157192 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104923 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103064 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Минцифры хочет полностью заменить бумажные паспорта и ID-карты на электронные

Минцифры хочет полностью заменить бумажные паспорта и ID-карты на электронные

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине запустили электронные студенческие билеты, которые полностью заменяют пластиковые. Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия", передает корреспондент УНН.

"Мы планируем, что электронный паспорт полностью заменит бумажный паспорт и ID-карту. Очень много вопросов, что же отображается в смартфонах людей. Сегодня электронными будут ID-карты, ID-паспорта и биометрические паспорта", - сказал Федоров.

С его слов, на сегодня по сути загранпаспорт выполняет все функции обычного паспорта.

Как сообщал УНН, ранее сегодня глава миграционной службы Украины Максим Соколюк рассказал, что цифровой паспорт в приложении "Дия", который стал доступен сегодня, можно использовать во время карантина для идентификации личности полицейским и для получения посылок на почте.

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