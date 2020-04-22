Минцифры хочет полностью заменить бумажные паспорта и ID-карты на электронные
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине запустили электронные студенческие билеты, которые полностью заменяют пластиковые. Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия", передает корреспондент УНН.
"Мы планируем, что электронный паспорт полностью заменит бумажный паспорт и ID-карту. Очень много вопросов, что же отображается в смартфонах людей. Сегодня электронными будут ID-карты, ID-паспорта и биометрические паспорта", - сказал Федоров.
С его слов, на сегодня по сути загранпаспорт выполняет все функции обычного паспорта.
Как сообщал УНН, ранее сегодня глава миграционной службы Украины Максим Соколюк рассказал, что цифровой паспорт в приложении "Дия", который стал доступен сегодня, можно использовать во время карантина для идентификации личности полицейским и для получения посылок на почте.