Минприроды самоустранилось от осуществления контроля в сфере обращения с радиоактивными отходами - Счетная палата

По данным ведомства, Минприроды как главным распорядителем государственных средств и Госагентства по управлению зоной отчуждения в 2014-2015 годах на выполнение работ по указанной программе было потрачено 144 млн грн (92,1% от направленного объема). При этом 82% средств было потрачено на оплату труда с начислениями.

"В связи с отсутствием дополнительных мощностей для хранения радиоактивных отходов неядерного цикла отдельные хранилища специализированных комбинатов, обеспечивающих сбор и временное хранение на закрепленных за ними территориях радиоактивных отходов неядерного цикла, являются заполненными, что усиливает риски возникновения чрезвычайных ситуаций и негативного влияния ионизирующего излучения на население и окружающую среду ", - отметили аудиторы Счетной палаты.

Кроме того, они обратили внимание на то, что невыполнение программы приведет к начислению Украине штрафных санкций на сумму 20 млн долларов США.

"На сегодняшний день только на стадии проектирования хранилище для промежуточного хранения высокоактивных радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских атомных электростанций, проектирование, строительство и эксплуатация которого предусмотрены мерами Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами (задача 3 программы, II очередь проекта комплекса производств "Вектор").

Проведенным аудитом установлено, что на 01.11.2016 года по этому направлению осуществлены работы по подготовке и утверждению технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства хранилища (стоимость экспертизы ТЭО составляла 0,1 млн. грн и в связи с отсутствием средств государственного бюджета была уплачена ДСП "ЦППРВ" за счет средств, поступивших от хозяйственной деятельности предприятия). Проект ТЭО представлен на экспертизу.

Кроме того, возрастают риски непринятия с 01.01.2018 года отходов на хранение, в связи с чем, по оценке Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", дополнительные расходы, связанные, в частности, с уплатой штрафных санкций, в 2018 году составят около 20 млн долл. США ", - говорится в отчете Счетной палаты.

Аудиторы отметили, что министерство экологии и природных ресурсов самоустранилось от выполнения своих обязанностей в этой сфере.

"Министерство экологии и природных ресурсов в 2014-2015 годах фактически самоустранилось от осуществления контроля в сфере обращения с радиоактивными отходами, в результате чего:

- В планах работы, утвержденных Минприроды на 2014-2016 годы, вопросы, касающиеся деятельности в сфере обращения с радиоактивными отходами (в том числе неядерного цикла), отсутствуют. При этом аудит показал, что за последние пять лет на выполнение мероприятий Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами, кроме средств государственного бюджета, направлена ​​и международная техническая помощь (около 1,4 млрд. грн)

-по итогам выполнения в 2015 году бюджетной программы по КПКРК 2408090 кассовые расходы превысили на 0,4 млн. грн плановые показатели паспорта этой программы, поскольку Минприроды не привело эти показатели в соответствие с согласованными ним планами мероприятий;

- Государственное агентство по управлению зоной отчуждения в течение 2014- 2015 годов и I полугодие 2016 года 293 дня функционировало без назначенного руководителя. При этом с апреля 2015 года вакантны все должности заместителей руководителя ГАЗО, что не способствует своевременности и полноте принятия управленческих решений и обеспечению надлежащего внутреннего контроля в области обращения с радиоактивными отходами.

-из-за ненадлежащего состояния внутреннего контроля как со стороны главного распорядителя средств государственного бюджета Минприроды, так и распорядителя бюджетных средств низшего уровня ГАЗО использования средств государственного бюджета на выполнение работ в сфере обращения с радиоактивными отходами неядерного цикла, строительство комплекса "Вектор" и эксплуатацию его объектов (КПКВК 2408090) в период 2014-2015 годов и I полугодие 2016 года осуществлялось в отдельных случаях с несоблюдением требований бюджетного законодательства, неэффективно, нерезультативно и неэкономно ", - подчеркнули в Счетной палате.

Отчет о выявлении нарушения и недостатков направлено в Верховную Раду, а также Кабмина с призывом принять меры.

Напомним, Национальная стратегия по обращению с отходами, проект которой представил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в декабре 2016 года, до сих пор не принята и не утверждена. Процесс общественных обсуждений продолжается уже около двух месяцев и неизвестно, когда закончится.

Тем, временем средства на утилизацию опасных отходов, которых накоплено в Украине более 12 млн тонн, опять не предусмотрели в Государственном бюджете Украины на 2017 год.

Также напомним, государственное предприятие Минприроды взялось утилизировать опасные отходы "Южной железной дороги", не имея на это ни лицензии , ни материально-технической базы. В качестве субподрядчиков госпредприятие Минприроды указало неработающие компании с оккупированной территории.