Мінприроди самоусунулося від здійснення контролю у сфері поводження з радіоактивними відходами – Рахункова палата

За даними відомства, Мінприроди як головним розпорядником державних коштів та Держагентством з управління зоною відчуження в 2014-2015 роках на виконання робіт за вказаною програмою було витрачено 144 млн грн (92,1% від спрямованого обсягу). При цьому 82% коштів було витрачено на оплату праці з нарахуваннями.

“У зв’язку з відсутністю додаткових потужностей для зберігання радіоактивних відходів неядерного циклу окремі сховища спеціалізованих комбінатів, які забезпечують збір і тимчасове зберігання на закріплених за ними територіях радіоактивних відходів неядерного циклу, є заповненими, що посилює ризики виникнення надзвичайних ситуацій і негативного впливу іонізуючого випромінювання на населення та навколишнє середовище”, - зауважили аудитори Рахункової палати.

Крім того, вони звернули увагу на те, що невиконання програми призведе до нарахування Україні штрафних санкцій на суму 20 млн доларів США.

“На сьогодні лише на стадії проектування сховище для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, проектування, будівництво та експлуатація якого передбачені заходами Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами (завдання 3 програми, II черга проекту комплексу виробництв "Вектор").

Проведеним аудитом встановлено, що станом на 01.11.2016 за цим напрямом здійснено роботи з підготовки та затвердження техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва сховища (вартість експертизи ТЕО становила 0,1 млн грн і у зв’язку з відсутністю коштів державного бюджету була сплачена ДСП "ЦППРВ" за рахунок коштів, що надійшли від господарської діяльності підприємства). Проект ТЕО подано на експертизу.

Крім того, зростають ризики неприйняття з 01.01.2018 відходів на зберігання, у зв’язку з чим, за оцінкою Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", додаткові витрати, пов’язані, зокрема, зі сплатою штрафних санкцій, у 2018 році становитимуть близько 20 млн дол. США”, - йдеться у звіті Рахункової палати.

Аудитори наголосили, що міністерство екології та природних ресурсів самоусунулося від виконання своїх обов’язків у цій сфері.

“Міністерство екології та природних ресурсів у 2014–2015 роках фактично самоусунулося від здійснення контролю у сфері поводження з радіоактивними відходами, у результаті чого:

- у планах роботи, затверджених Мінприроди на 2014–2016 роки, питання, що стосуються діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами (у тому числі неядерного циклу), відсутні. При цьому аудит засвідчив, що за останні п’ять років на виконання заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, крім коштів державного бюджету, спрямовувалася й міжнародна технічна допомога (близько 1,4 млрд грн);

-за підсумками виконання у 2015 році бюджетної програми за КПКВК 2408090 касові видатки перевищили на 0,4 млн грн планові показники паспорта цієї програми, оскільки Мінприроди не привело ці показники у відповідність із погодженими ним планами заходів;

- Державне агентство з управління зоною відчуження протягом 2014– 2015 років і І півріччя 2016 року 293 дні функціонувало без призначеного керівника. При цьому з квітня 2015 року вакантними є всі посади заступників керівника ДАЗВ, що не сприяє своєчасності та повноті прийняття управлінських рішень і забезпеченню належного внутрішнього контролю у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Через неналежний стан внутрішнього контролю як з боку головного розпорядника коштів державного бюджету Мінприроди, так і розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня ДАЗВ використання коштів державного бюджету на виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (КПКВК 2408090) у період 2014–2015 років і І півріччя 2016 року здійснювалося в окремих випадках з недотриманням вимог бюджетного законодавства, неефективно, нерезультативно та неекономно”, - підкреслили в Рахунковій палаті.

Звіт про виявленні порушення та недоліки направлено до Верховної Ради, а також Кабміну із закликом вжити заходів.

Нагадаємо, Національна стратегія щодо поводження з відходами, проект якої презентував міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у грудні 2016 року, досі не прийнята і не затверджена. Процес громадських обговорень триває вже близько двох місяців і невідомо, коли завершиться.

Тим, часом кошти на утилізацію небезпечних відходів, яких накопичено в Україні понад 12 млн тонн, знов не передбачили у Державному бюджеті України на 2017 рік.

Також нагадаємо, державне підприємство Мінприроди взялося утилізовувати небезпечні відходи “Південної залізниці”, не маючи на це ані ліцензії, ані матеріально-технічної бази. В якості субпідрядників держпідприємство Мінприроди вказало непрацюючі компанії з окупованої території.