Минобороны Украины выявило три фейковых веб-приложения приложения Резерв+, созданные вероятно россией для сбора персональных данных украинцев. Заместитель министра обороны призывает обращать внимание на веб-адрес, чтобы избежать мошенничества.
В министерстве обороны обнаружили три псевдо сайты приложения Резерв+, которые вероятно, создала россия для сбора персональных данных украинцев. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы обнаружили 3 поддельных веб-приложения приложения Резерв+. Эти сайты были обнаружены на этапе создания, розслика еще не началась, мы успели вовремя. Наши специалисты найдя эту угрозу и быстро решили сообщить о ней гражданам,
Она советует обращать внимание на веб-адрес, ведь он очень похож на реальный и является главным признаком подделки.
Эти псевдо сайты создают для того, чтобы собрать персональные данные наших военнообязанных, использовать их для возможных информационно-психологических атак ворга, чтобы дискредитировать работу министерство обороны,
Напомним
россияне запускают фейковые приложения Резерв+ для сбора персональных данных украинцев.