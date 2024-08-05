В министерстве обороны обнаружили три псевдо сайты приложения Резерв+, которые вероятно, создала россия для сбора персональных данных украинцев. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы обнаружили 3 поддельных веб-приложения приложения Резерв+. Эти сайты были обнаружены на этапе создания, розслика еще не началась, мы успели вовремя. Наши специалисты найдя эту угрозу и быстро решили сообщить о ней гражданам, - говорит Черногоренко.

Она советует обращать внимание на веб-адрес, ведь он очень похож на реальный и является главным признаком подделки.

Эти псевдо сайты создают для того, чтобы собрать персональные данные наших военнообязанных, использовать их для возможных информационно-психологических атак ворга, чтобы дискредитировать работу министерство обороны, - говорит пресс-секретарь.

Напомним

россияне запускают фейковые приложения Резерв+ для сбора персональных данных украинцев.