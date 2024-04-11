Минобороны выиграло арбитражи на более 108 миллионов гривен

Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму 2,7 миллиона долларов США (примерно 108 миллионов гривен). Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что решения касаются внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества для ВСУ. Согласно заключенным договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства и вовремя оплатило стоимость товаров. Однако, ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя. Более того, некоторые контрагенты не привезли часть товара, оплаченную по договору.

В связи с этим оборонное ведомство обратилось в международный арбитраж о взыскании стоимости непоставленного товара и штрафных санкций за несвоевременную поставку.

Минобороны также требовало взыскания процентов годовых за пользование средствами.

Арбитраж удовлетворил иски Минобороны, и отныне средства за непоставленный товар подлежат немедленному возврату ведомству. Более того, арбитраж обязал иностранных поставщиков уплатить проценты, которые продолжают начисляться на средства до момента их возврата Минобороны.

Министерство обороны Украины отслеживает выполнение поставщиками взятых обязательств, чтобы украинское войско получало все виды обеспечения вовремя и надлежащего качества. В то же время Минобороны принимает все правовые меры с целью защиты прав и интересов в отношениях с недобросовестными поставщиками, - отметили в ведомстве.

Напомним

Министерство обороны Украины выиграло пять арбитражных судов с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен.