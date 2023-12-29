Минобороны выиграло арбитраж на более миллиарда гривен за не поставленные вовремя берцы и бронежилеты для военных
Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика, взыскав более 27 миллионов долларов США за несвоевременную поставку некачественных бронежилетов и берцев.
Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 9
Мэр Киева сообщил о 8 спасенных и 9 погибших после российской атаки. Поиски продолжаются.
Дуда и Столтенберг обсудили ракетный инцидент над Польшей
Анджей Дуда обсудил со Столтенбергом нарушение воздушного пространства НАТО российской ракетой.
Украина и ЕС нарастят усилия для предоставления дополнительных систем ПВО - Кулеба
Руководители дипломатических ведомств Украины и ЕС договорились активизировать усилия по поставке Украине большего количества средств противовоздушной обороны на фоне российских атак.
Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 8
Восемь человек погибли и 30 получили ранения в результате ракетного обстрела Киева. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ракетный удар по Запорожью: известно уже о восьми погибших
Российский ракетный удар по Запорожью: 8 погибших, 13 раненых; экстренные службы реагируют.
На Николаевщине пограничники направили "Шахед" оккупантов в воду, предварительно изменив его траекторию
Украинские пограничники перенаправили российский беспилотник "Шахед" над Николаевской областью, после чего он упал в воду.
Атака ВСУ на корабль "Новочеркасск": СМИ сообщают о гибели 74 человек
Украинские войска атаковали судно "Новочеркасск", в результате чего 74 человека погибли и 27 получили ранения. Готовятся предложения по объявлению городского траура.
Исследователи создали на 3D-принтере уникальное устройство для тестирования лекарств
Ученые Эдинбургского университета разработали устройство, напечатанное на 3D-принтере, которое может ускорить доступ к новым лекарствам и устранить необходимость испытаний на животных.
Во Львове из разрушенных домов спасатели вывели пятерых человек
Спасатели во Львове спасли 5 человек из дома, попавшего под российский обстрел, в результате которого один человек погиб и 30 получили ранения.