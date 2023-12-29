Минобороны выиграло арбитраж на более миллиарда гривен за не поставленные вовремя берцы и бронежилеты для военных

Минобороны Украины выиграло очередной международный арбитраж с иностранным поставщиком арбитраж с иностранным поставщиком на сумму более 27 миллионов долларов США (что является эквивалентом более одного миллиарда гривен). Об очередном выигрыше в международном суде рассказали в Министерстве обороны, передает УНН.

Детали

В Минобороны рассказали, что в начале полномасштабного вторжения ведомство сделало и оплатило заказ у иностранного поставщика на бронежилеты и берцы для ВСУ. Однако, как рассказали в минобороны, заказанные товары пришли позже оговоренных в контракте сроков, и плохого качества.

Берцы поступили летом 2022 года с нарушением сроков поставки. Бронежилеты поступали в течение лета-зимы 2022 года, впрочем также с нарушениями - они не проходили баллистические испытания. Поэтому Министерство обороны Украины не приняло этот товар. - рассказали в украинском оборонном ведомстве.

Учитывая нарушения Минобороны Украины направило поставщику требование вернуть средства за некачественный товар и уплатить штрафные санкции. Поставщик требование не удовлетворил. Поэтому юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитраж о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов, штрафных санкций и процентов годовых. Арбитражный трибунал вынес решение - удовлетворить иск Министерства обороны.

Общая сумма удовлетворенных требований составляет более 27 миллионов долларов США (что является эквивалентом более одного миллиарда гривен) и включает в себя себя, в дополнение к стоимости товара, штрафные санкции, проценты годовых и арбитражный сбор. Это - самая большая сумма из всех арбитражей, которые сейчас ведутся Минобороны.

Эта сумма - это результат слаженной работы команды юристов Министерства. Возвращение убытков, которые Министерству и государству наносят недобросовестные поставщики - это одна из приоритетных целей министерства. - прокомментировал результат арбитража заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

По решению международного арбитража проценты годовых будут начисляться на стоимость непоставленного товара до момента погашения задолженности.

Один из поставщиков Минобороны: ГБР задержало бизнесмена на взятке в полмиллиона долларов

Напомним

Ранее УНН писал о том что Министерство обороны Украины выиграло пять арбитражных судов с иностранными поставщиками на сумму более 900 миллионов гривен.