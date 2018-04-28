Минобороны сообщило о состоянии здоровья трех раненых на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Состояние здоровья раненых трех украинских военных на Донбассе за минувшие сутки удовлетворительное. Об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"В результате вражеских обстрелов трое наших защитников получили ранения. Они доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой медицинской помощи. Состояние здоровья всех наших раненых защитников удовлетворительное", - сообщил представитель МОУ.
Напомним, за минувшие сутки, 27 апреля, боевики совершили 53 обстрела позиций сил АТО.