Міноборони повідомило про стан здоров'я трьох поранених на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Стан здоров'я поранених трьох українських військових на Донбасі за минулу добу задовільний. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок ворожих обстрілів троє наших захисників отримали поранення. Їх доставлено до медичних закладів для надання необхідної медичної допомоги. Стан здоров'я всіх наших поранених захисників задовільний", - повідомив речник МОУ.
Нагадаємо, минулої доби, 27 квітня, бойовики здійснили 53 обстріли позицій сил АТО.