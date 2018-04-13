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Минобороны РФ обвинило Великобританию в организации химической атаки в Сирии

Минобороны РФ обвинило Великобританию в организации химической атаки в Сирии

Киев  •  УНН

 • 11320 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Министерстве обороны Российской Федерации обвинили Великобританию в организации химической атаки в восточной Гуте. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Коношенков, передает УНН. 

"Сегодня в расположении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в восточной Гуте. Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовящейся заранее провокации", - заявил Коношенков.

Так, по его словам, "белым каскам" сообщалось, что с 3 по 6 апреля будет проведена серия артиллерийских обстрелов, что, в свою очередь, вызовет ответную реакцию режима Асада.

"Белым каскам" сообщалось, что именно с 3 по 6 апреля боевиками группировки "Джейш аль-Ислам" будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов города Дамаск. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой "белокасочники" должны воспользоваться для осуществления провокаций с якобы химическим оружием", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть  "неопровержимые доказательства" того, что химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.


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