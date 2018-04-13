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Міноборони РФ звинуватило Велику Британію в організації хімічної атаки в Сирії

Міноборони РФ звинуватило Велику Британію в організації хімічної атаки в Сирії

Київ • УНН

 • 11321 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Міністерстві оборони Російської Федерації звинуватили Велику Британію в організації хімічної атаки в східній Гуті. Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони РФ Ігор Коношенков, передає УНН.

"Сьогодні в наявності російського військового відомства є й інші докази, які свідчать про безпосередню участь Великої Британії в організації цієї провокації в східній Гуті. Нам достеменно відомо, що з 3 по 6 квітня на представників так званих "білих касок" відбувався сильний тиск саме з Лондона для якнайшвидшого здійснення заздалегідь підготованої провокації", - заявив Коношенков.

Так, за його словами, "білим каскам" повідомлялося, що з 3 по 6 квітня буде проведена серія артилерійських обстрілів, що, в свою чергу, викличе відповідну реакцію режиму Асада.

"Білим каскам" вказувалося, що саме з 3 по 6 квітня бойовиками угруповання "Джейш аль-Іслам" буде проведена серія потужних артилерійських обстрілів міста Дамаск. Це викличе відповідну реакцію урядових військ, якою "білі каски" повинні скористатися для здійснення провокацій з нібито хімічною зброєю", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва має "незаперечні докази" того, що хімічна атака в сирійському місті Дума була постановкою.


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