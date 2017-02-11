Минобороны: на мариупольском направлении за прошедшие сутки произошло 35 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На мариупольском направлении за прошедшие сутки враг активизировался после обеда, обстреляв позиции украинских военных в районе Красногоровки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Обстреливая наши позиции, враг выпустил половину боевого комплекта, то есть 20 реактивных ракет", - сообщил он.
Также, по словам А.Мотузяныка, начиная с 18 часов вечера враг каждые полчаса проводил мощные минометные обстрелы местных украинских позиций.
"Всего 35 вражеских обстрелов зафиксировали вчера на мариупольском направлении", - сообщил он.
Ранее А.Мотузянык сообщил, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет.
Напомним, начиная с 14 часа 10 февраля российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию калибром 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красногоровка. Повторный артиллерийский налет по этому населенному пункту был осуществлен в 16 часов 46 минут.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 10 февраля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли позиции украинских военных.