Міноборони: на маріупольському напрямку минулої доби відбулося 35 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На маріупольський напрямок минулої доби ворог активізувався після обіду, обстрілявши позиції українських військових в районі Красногорівки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Обстрілюючи наші позиції, ворог випустив половину бойового комплекту тобто 20 реактивних ракет", - повідомив він.
Також, за словами О.Мотузяника, починаючи із 18 години вечора ворог щопівгодини проводив потужні мінометні обстріли тамтешніх українських позицій.
"Всього 35 ворожих обстрілів зафіксовано вчора на маріупольському напрямку", - повідомив він.
Раніше О.Мотузяник повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає.
Нагадаємо, починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 10 лютого, в зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції українських військових.