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Минобороны будет взаимодействовать с призывниками и военнообязанными через приложение "Дія"

Минобороны будет взаимодействовать с призывниками и военнообязанными через приложение "Дія"

Киев  •  УНН

 • 24275 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Вооруженные Силы Украины в тестовом режиме запустили новый цифровой онлайн-сервис, который позволит призывникам, военнообязанным и резервистам изменить регистрацию места жительства через приложение "Дія", передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Цитата

“Отныне изменить регистрацию места проживания для военнообязанных, резервистов и призывников будет значительно проще. Впервые в истории Вооруженных Сил Украины в тестовом режиме заработал новый цифровой онлайн-сервис, который имеет целью не только успешно реализовать политику цифровой трансформации в системе Минобороны, но и повысить цифровую грамотность среди населения, облегчить гражданам доступ к цифровым услуг в контексте упрощения процедур регистрации в режиме онлайн”.

Детали

Нововведение касается лиц, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у кого есть имеющиеся и правильно оформлены все необходимые документы.

Сейчас эта система доступна только для владельцев ID-карточек. В Министерстве говорят, что ранее эта услуга занимала много времени, а людям нужно было посещать так называемые “военкоматы” чтобы сняться с воинского учета в одном городе и стать в другом.

Как это работает?

Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты могут зайти на портал “Дія” и заполнить там электронную заявление. Туда нужно внести свои личные данные, выбрать из перечня соответствующую категорию: призывник, резервист или военнообязанный внести личный номер регистрации.

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Затем “Дія” должна сделать запрос в уже сложившегося Единого государственного реестра военнообязанных, призывников и резервистов. После проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальных центров предоставления административных услуг.

То есть процедуру можно пройти без очередей и личного посещения.

Сейчас услуга “Е-регистрация” работает в тестовом режиме в нескольких территориальных общинах Украины: Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Мариуполь, Кривой Рог, а также в Киеве.

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По-прежнему функционирует бумажный вариант изменения регистрации места жительства.

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