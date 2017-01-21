Минобороны: автобус в Оленевке обстреляли со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Гражданский автобус, который вчера попал под обстрел, двигаясь вдоль линии столкновения в направлении Оленевка - Донецк, обстреляли боевики. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык во время брифинга, передает УНН.
"В результате обстрела ранения получила местная жительница. Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", - отметил он.
Напомним, боевики обстреляли гражданский автобус в зоне АТО.