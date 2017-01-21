Минобороны: автобус в Оленевке обстреляли со стороны боевиков

КИЕВ. 21 января. УНН. Гражданский автобус, который вчера попал под обстрел, двигаясь вдоль линии столкновения в направлении Оленевка - Донецк, обстреляли боевики. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык во время брифинга, передает УНН.