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Міноборони: автобус в Оленівці обстріляли зі сторони бойовиків

Міноборони: автобус в Оленівці обстріляли зі сторони бойовиків

Київ • УНН

 • 10546 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Цивільний автобус, який вчора потрапив під обстріл, рухаючись вздовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка – Донецьк, обстріляли бойовики. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.

"Внаслідок обстрілу поранень зазнала місцева жителька. Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус отримав кульові ушкодження зі сторони позицій незаконних збройних формувань", - зазначив він.

Нагадаємо, бойовики обстріляли цивільний автобус в зоні АТО.

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