На заседании Совета ЕС по иностранным делам за закрытыми дверями обсудят вопросы визитов в москву, Киев и Пекин премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и заявления Будапешта, сообщил по прибытию на заседание глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, пишет УНН.

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Как указал Верховный представитель ЕС, министры стран блока сегодня обсудят вопрос войны в Украине, в частности, два основных вопроса. "Я призову государства-члены предоставить больше поддержки для восстановления и замены электросетей. И второе - ПВО. (...) Больше ПВО и больше мощностей по производству электроэнергии. Это два призыва, на которые государства-члены должны обратить внимание", - отметил он.

Мы послушаем министра [иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебу. Затем я созову закрытое заседание - только министров - чтобы обсудить то, что произошло за последние недели после визитов в москву, Киев и Пекин, от премьер-министра [Венгрии Виктора] Орбана, до выступлений в Совете Безопасности ООН его министра иностранных дел [Петера Сийярто], обвиняя Европейский Союз в том, что он является Союзом, который подталкивает к войне - подчеркнул Боррель.

Боррель подчеркнул, что "это абсолютно неприемлемо". "Европейский Союз поддерживает Украину и желает закончить эту войну на основании Устава ООН. Мы обсудим, как государства-члены оценивают эту позицию страны, которая одновременно председательствует в [Совете] Европейского Союза", - указал глава дипломатии ЕС

"Европейский Союз не подталкивает к войне; он не на стороне войны; он в войне защищает Украину перед агрессией", - подчеркнул Боррель.

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