Министр иностранных дел Турции попросил кандидата в президенты от оппозиции предоставить доказательства вмешательства россии

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«Кылычдароглу должен сначала сказать «никто не должен вмешиваться» (в выборы). Если есть какая-то информация или документ, он должен это показать», — сказал Чавушоглу Anadolu.

Детали

Чавушоглу сказал, что россия отвергла претензии Кылычдароглу. «Когда лавров приехал в Анкару, мы задали аналогичный вопрос. Он (лавров) сказал, что они не имеют таких намерений ни в настоящее время, ни в будущем. Мы также заявили, что не хотим, чтобы кто-то вмешивался в выборы», — сказал он.

Министр иностранных дел сказал, что есть люди на Западе, которые поддерживают Кылычдароглу и хотят, чтобы президент Реджеп Тайип Эрдоган проиграл.

«Такие организации, как немецкие журналы, французский журнал L'Express, британский The Economist и Wall Street Journal, ежедневно пишут против нас и в пользу Кылычдароглу. Было бы последовательнее, если бы Кылычдароглу сказал: «Не позволяйте им вмешиваться».

«Но если человек делает такое заявление, он должен представить его с доказательствами и документами. Они начали операции по восприятию, они поняли, что проигрывают», - сказал Чавушоглу.

Что было раньше

Заявление Чавушоглу прозвучало на следующий день после того, как Кылычдароглу, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) и кандидат от 6-партийного оппозиционного Национального альянса, в четверг обвинил россию в причастности к видеоконтенту, дискредитирующему кандидатов на пост президента.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков в пятницу отверг обвинения, заявив, что ни о каком вмешательстве россии в турецкие выборы не может быть и речи, а «те, кто распространяет такие слухи, — лжецы».

россия ценит связи с Турцией, потому что она занимает «очень ответственную, суверенную и продуманную позицию», добавил он.

В Турции президентские и парламентские выборы состоятся 14 мая.

В президентских бюллетенях избиратели выберут между Эрдоганом, Кылычдароглу и Синаном Оганом из Альянса АТА. Мухарр Индже, еще один кандидат в президенты, отказался от участия в гонке в четверг.