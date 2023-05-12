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Міністр закордонних справ Туреччини попросив кандидата у президенти від опозиції надати докази втручання росії

Міністр закордонних справ Туреччини попросив кандидата у президенти від опозиції надати докази втручання росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини у п'ятницю закликав кандидата в президенти від опозиції Кемаля Киличдароглу надати докази, що підтверджують його твердження про втручання росії у вибори в Туреччині, пише УНН.

Цитата

«Киличдароглу має спочатку сказати «ніхто не повинен втручатися» (у вибори). Якщо є якась інформація чи документ, він має це показати», - сказав Чавушоглу Anadolu.

Деталі

Чавушоглу сказав, що росія відкинула претензії Киличдароглу. «Коли лавров приїхав до Анкари, ми поставили аналогічне запитання. Він (лавров) сказав, що вони не мають таких намірів ні в даний час, ні в майбутньому. Ми також заявили, що не хочемо, щоби хтось втручався у вибори», - сказав він.

Міністр закордонних справ сказав, що є люди на Заході, які підтримують Киличдароглу та хочуть, щоб президент Реджеп Тайіп Ердоган програв.

«Такі організації, як німецькі журнали, французький журнал L'Express, британський The Economist та Wall Street Journal, щодня пишуть проти нас і на користь Киличдароглу. Було б послідовніше, якби Киличдароглу сказав: «Не дозволяйте їм втручатися».

«Але якщо людина робить таку заяву, вона має пред'явити її з доказами та документами. Вони розпочали операції зі сприйняття, вони зрозуміли, що програють», - сказав Чавушоглу.

Що було раніше

Заява Чавушоглу прозвучала наступного дня після того, як Киличдароглу, лідер опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) і кандидат від 6-партійного опозиційного Національного альянсу, у четвер звинуватив росію в причетності до відеоконтенту, який дискредитує кандидатів на пост президента.

Прессекретар кремля дмитро пєсков у п'ятницю відкинув звинувачення, заявивши, що про жодне втручання росії в турецькі вибори не може бути й мови, а «ті, хто поширює такі чутки, — брехуни».

росія цінує зв'язки з Туреччиною, тому що вона займає «дуже відповідальну, суверенну та продуману позицію», додав він.

У Туреччині президентські та парламентські вибори відбудуться 14 травня.

У президентських бюлетенях виборці виберуть між Ердоганом, Киличдароглу та Сінаном Оганом з Альянсу АТА. Мухарр Індже, ще один кандидат у президенти, відмовився від участі у перегонах у четвер.

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