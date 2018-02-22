Министр иностранных дел Польши выступил за введение миротворцев на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время выступления в Совете безопасности ООН заявил, что Польша поддерживает введение миротворцев на Донбасс. Об этом сообщает PAP, передает УНН.
Так, он отметил, что "было бы хорошо, если бы ООН принимала участие в разрешении конфликта на востоке страны, направив мирные силы на эту территорию".
"Трудно достичь соглашения в этом вопросе, но работа над ним продолжается. Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны, также из-за притока беженцев оттуда", - заявил Чапутович.
Напомним, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на границе между Украиной и Российской Федерацией.