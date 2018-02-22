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Міністр закордонних справ Польщі виступив за введення миротворців на Донбас

Міністр закордонних справ Польщі виступив за введення миротворців на Донбас

Київ • УНН

 • 13055 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час виступу в Раді безпеки ООН заявив, що Польща підтримує введення миротворців на Донбас. Про це повідомляє PAP, передає УНН.

Так, він відзначив, що "було б добре, якби ООН приймала участь у вирішенні конфлікту на сході країни, направивши мирні сили на цю територію".

"Важко досягти угоди в цьому питанні, але робота над ним продовжується. Польща є однією з найактивніших держав у цій галузі, тому що ситуація в Україні дуже важлива для безпеки нашої країни, також через приплив біженців звідти", - заявив Чапутович.

Нагадаємо, заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль заявила, що миротворча місія ООН має бути розміщена на кордоні між Україною та Російською Федерацією.

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