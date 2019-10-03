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Министр озвучила сроки старта отопительного сезона

Киев • УНН

 • 51712 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Власть по регионам готова начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября, они технически готовы к отопительному сезону. Об этом сказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщили УНН в пресс-службе профильного министерства.

Министр озвучила сроки старта отопительного сезона

В то же время указано, что в каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда начинать отопительный сезон. Поскольку все зависит от температурных режимов, технической готовности предприятий теплоэнергетики и погашения долгов за газ.

"Органы местного самоуправления готовы начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября. Но по факту отопительный сезон начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже 8°С. Что касается технической готовности, то по информации из регионов, готовность жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики - 100%. Есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период у частных предприятий и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые правительство решает совместно с органами местного самоуправления", - отметила Бабак.

По данным министерства, по информации от областных госадминистраций и КГГА, по состоянию на 1 октября готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/20 года такова:

  • Жилой фонд
  • с 153 732 жилых домов, которые должны были быть комплексно подготовлены к зиме, подготовлено 153 224 домов (99,7% от плана). Готовность жилищного фонда, обслуживаемого управляющими - 99,7%, ОСМД, ЖСК или самостоятельно жителями - 99,5%.
  • Объекты социально-культурного назначения
  • с 40 530 объектов готовы 40 524 (99,99%). Готовность учреждений образования - 16 342 (99,99%), дошкольных учебных заведений - 12 753 (100%) и 11 429 учреждений здравоохранения (99,96%).
  • Объекты теплоснабжения
  • подготовлено к работе 19 924 котельные (99,7%).
  • Объекты водопроводно-канализационного хозяйства
  • отремонтировано или заменено водопроводных сетей 1290 км и канализационных сетей 373,2 км;
  • Дорожно-мостовое хозяйство
  • проведен капитальный и текущий ремонт улиц и дорог - 15 175,36 тыс. кв. м, что составляет 97,6% от общего объема работ;
  • подготовлено 6 496 единиц специализированной техники;
  • заготовлено посыпочного материала и реагентов - 1 114,35 тыс. т.

Напомним, проверка ГТС перед отопительным сезоном обошлась в 100 млн грн.

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