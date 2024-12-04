Министр обороны Южной Кореи подает отставку после неудачного введения военного положения

Министр обороны Южной Кореи Ким Енхон извинился за причиненное беспокойство из-за попытки президента Юн Сок Йоля ввести военное положение и предложил свою отставку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Yonhap.

детали

Это произошло после того, как Юн объявил чрезвычайное военное положение в ночном заявлении, но через несколько часов отменил его после того, как оппозиционно контролируемый национальный парламент проголосовал против этого шага.

Я подал прошение о своей отставке президенту, взяв на себя ответственность за всю суматоху, вызванную чрезвычайной военной ситуацией