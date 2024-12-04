Министр обороны Южной Кореи подает отставку после неудачного введения военного положения
Киев • УНН
Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал в отставку после неудачной попытки введения военного положения. Президент страны объявил и быстро отменил военное положение из-за блокирования парламентом.
Министр обороны Южной Кореи Ким Енхон извинился за причиненное беспокойство из-за попытки президента Юн Сок Йоля ввести военное положение и предложил свою отставку.
Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Yonhap.
детали
Это произошло после того, как Юн объявил чрезвычайное военное положение в ночном заявлении, но через несколько часов отменил его после того, как оппозиционно контролируемый национальный парламент проголосовал против этого шага.
Я подал прошение о своей отставке президенту, взяв на себя ответственность за всю суматоху, вызванную чрезвычайной военной ситуацией
Напомним
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране, объяснив это необходимостью "уничтожить про-северокорейские силы и обеспечить поддержку конституционного порядка".
После такого заявления возле парламента сразу собрались люди, а военные заблокировали здание.